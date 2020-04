Demain ne sera pas comme hier ! On ne se lèvera pas demain comme on s'est couché hier ! Dans le monde entier, beaucoup de voix se sont élevées et s'élèvent toujours pour dénoncer, sûrement à juste titre, que c'est l'homme, c'est-à-dire nous même, qui concourrait à l'extinction de notre espèce. En effet, nos modes de vie, la surexploitation de nos espaces, des richesses de notre planète et les pollutions extrêmes de notre atmosphère qui en découlent entraîneront, à coup sûr, des changements climatiques irréversibles et qui condamneront à terme notre espèce à l'extinction. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dans cent ans ou deux cents ans, c’est-à-dire rien à l’échelle de la planète et de sa géologie, nous aurons fini de tuer nos écosystèmes et de détruire nos espaces de vie, entraînant par la même la fin de notre espèce dans un suicide collectif mondial annoncé.

Mais peu de personnes, nous avaient alertés sur des risques sanitaires majeurs et émergents qui pourraient mettre le Monde à genoux en quelques mois.

Un virus dont on ne sait pas grand-chose, invisible ennemi, qui au départ était même annoncé comme non mortel a fait s’arrêter le Monde entier. L’inquiétude s’installe partout, à tous les niveaux de la société.

Devant cette crise sanitaire du Covid-19 ou plus communément appelé Coronavirus qui s’abat sur le monde, l’ensemble des Etats essaient de manière singulière de stopper l’hémorragie de cette pandémie. Partout dans le Monde ou presque, le nombre de malades est en augmentation rapide chaque jour et malheureusement le nombre de décès suit les mêmes courbes ascendantes.

Face aux enjeux majeurs qui sont de permettre à chaque citoyen de pouvoir vivre sans risque quelque soit son lieu de naissance, sa couleur, sa religion, son milieu social, les Etats sont aujourd’hui débordés.

L’avenir de la planète et donc la survie des générations futures passaient déjà par une prise de conscience majeure sur les changements climatiques qui bouleversent et bouleverseront encore plus dans les décennies qui viennent les écosystèmes de notre Monde.

Pour ce faire les gouvernements qui dirigent le Monde devaient, doivent et devront déjà prendre des décisions afin de préserver l’essentiel. Malheureusement encore beaucoup de dirigeants restent inféodés au système capitaliste destructeur de planète. Pour certains et non des moindres, le problème des changements climatiques n’est qu’une farce de scientifiques.

L’Homme continu donc chaque jour à détruire sa maison même si par endroit les prises de conscience amènent des changements de comportement. Mais cela ne suffira pas, cela ne suffira plus.

Dans ce contexte, aujourd’hui, vient s’ajouter un second facteur qui est celui de l’apparition de maladies émergentes. Les deux phénomènes sont surement étroitement liés. Le réchauffement global de la planète de quelques degrés voire de quelques dixièmes de degrés est surement la conséquence de l’apparition de nouvelles maladies, de nouveaux virus.

Et face à cela, nous découvrons, un fois de plus, l’incapacité de l’Homme à combattre efficacement ces maladies.

Un virus apparu il y a plusieurs mois quelque part sur la planète, et le lieu de cette apparition n’a que peu d’importance tant la gestion catastrophique du problème est criante et aurait amené le même résultat quelque soit l’endroit.

Pour faire face à cela, il nous faudra, à tous les niveaux, réfléchir très vite. Parce que s’il semble vrai que les conséquences des changements climatiques peuvent se décliner sur de nombreuses décennies et donc laisser une grande partie d’entre-nous quelque peu indifférents, à tort, les conséquences catastrophiques de l’émergence de nouvelles maladies, de nouvelles pandémies, quant à elles peuvent très vite apparaître à l’image du Covid-19.

Personne ne reste et ne restera indifférent quand la maladie vient et viendra frapper à sa porte.

Il est donc impérieux qu’à l’échelle de la planète, et qu’à l’image de la COP 21 sur les changements climatiques, nos dirigeants puissent, sans délai, lancer la concertation et la mobilisation générale pour préparer la planète aux agressions de nouvelles pandémies plus dangereuses.

A tous les niveaux, Etats, Régions, départements, Communes, nous devons mettre en place des dispositifs et des moyens pour endiguer de nouvelles attaques épidémiologiques.

C’est dans ce cadre que toutes les équipes qui aspirent à assumer des responsabilités politiques demain doivent aujourd’hui revoir leur projet pour y intégrer ces notions de prévention et d’anticipation face à l’émergence de ces nouveaux dangers. L’Alliance pour le développement est déjà au travail pour élaborer un complément de projet afin de préparer notre commune, à son niveau, à affronter ces nouveaux risques avec responsabilité.

Cependant et dans l’immédiat, L’Alliance Pour le Développement appelle l’ensemble des élus locaux, parlementaires, Présidents de collectivités, maires, à se rassembler autour des professionnels de la santé et des forces vives de notre île pour travailler avec l’Etat à des solutions urgentes. En effet, dans le contexte actuel d’augmentation rapide du nombre de malades et face aux propos contradictoires de l’Etat qui inquiètent la population et fragilisent les décisions gouvernementales, il est important que La Réunion s’unisse pour gagner cette guerre sanitaire.

Claude Hoareau