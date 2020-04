Mesdames, Messieurs les élus,

Dans une démarche d'unité réunionnaise dans la gestion de la crise du coronavirus à la Réunion, je serais heureux que vous acceptiez de cosigner ce courrier à l'attention de Monsieur le Président de la République demandant des mesures efficaces pour lutter contre maladie.

Beaucoup de citoyens, de représentants des différents corps de métiers, des salariés, des élus, des chefs d'entreprises... sont en colère et se plaignent du manque d'anticipation de l'Etat et de ses représentants locaux pour freiner au maximum l'introduction du virus dans l'île et de sa propagation. Malheureusement, nous n'avons pas été écouté à temps.

L'heure des comptes viendra, mais aujourd'hui il faut prioritairement agir.

C'est pourquoi, j'estime qu'il nous faut tous ensemble, tous les élus sans exception, alerter le Chef de l'Etat et réclamer des moyens de protection et de lutte.

C'est une question transpartisane, nous devons agir dans l'unique intérêt de notre population.

Aujourd'hui, nous devons démontrer notre unité réunionnaise, notre volonté commune de combattre ce virus en tenant compte de notre situation spécifique.

Si vous en êtes d'accord, veuillez le confirmer par un retour de mail ou par un texto sur les coordonnées indiquées dans le courrier avant vendredi 03 avril 10h00.

Les Réunionnaises et les Réunionnais comptent sur vous.

Je compte sur vous.

Je vous prie d'agréer Mesdames,Messieurs les élus, l'expression de ma parfaite considération.

Jean Hugues Ratenon

Député de la Réunion