Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Comme annoncé, j'ai soumis le courrier à l'attention du Président de la République à tous les élus : parlementaires, présidents des Collectivités et par voie de conséquence aux conseillers régionaux et aux conseillers départementaux, aux maires, aux conseillers municipaux et aux conseillers communautaires.

