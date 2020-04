Quel est ce cri que nous entendons monter jour après jour ? Nous habitons, non sans rêves, une terre arc-en-ciel aux multiples couleurs !

Nous savons, ici, à La Réunion co-exister " normalement " ensemble et ce même dans l’adversité. Notre passé nous l’a déjà cruellement montrer, sur cette terre de feu qui a jaillit du fond de l’Océan Indien " du battant des lames aux sommets des montagnes " si bien conté par Catherine LAVAUX, expression reprise par nombres d’historiens de notre Île dont je tairais les noms, tant je connais leurs discrétions, leurs humilités.



Nous, ne sommes pas les meilleurs et en humanité, personnes ne peut le revendiquer !

Notre effort est celui d’essayer de vivre ensemble avec les difficultés. Et à nous tenir debout devant chacune d’entre elles ! Non, en fuyant lorsqu’elles nous semblent impossibles à gérer, à surmonter mais en les dépassant ! Nous pouvons fuir, même pire ; nous pouvons être inviter à le faire par d’autres tout aussi faussaires devant la tâche qui est ardue mais notre conscience droite, très vite nous rattrapera.

Nous ne pourrons éternellement faire fie ! Vous et moi, avons fait, faisons, et ferons cette expérience renouvelée. Il en va de notre capacité à tenir devant ce fléau, chacun pour la part qui nous revient avec nos responsabilités respectives car dans cette situation, tous, nous avons une part de responsabilité, même si nous ne possédons pas une fonction Etatique et institutionnelle.



Nous sommes citoyens du monde, dès notre naissance et nous en prenons davantage conscience. Au fur et à mesure de notre évolution personnelle, en société et dans la société, nous devenons acteur, ce que nous inculquons à nos jeunes. Notre terre est unie à elle-même, ici, d’abord sur notre Île et ensuite dans l’universalité du monde. Nous sommes unie entre nous !

La force de La Réunion est notre capacité à être ensemble et à faire ensemble, alors quel est-il ce cri de la discorde qui monte devant ce fléau mondiale, ici localement ? Une nouvelle plaie ? Prenons garde à ne pas nous contredire, de ce que notre Île, nous a déjà donné : La vie en nous réunissant !



Non, ce n’est pas une poésie même si notre vie est portée par nos rêves. Ne, disont pas que cela est utopique, un enfant rêve, c’est ce qui l’aide à grandir ! Parents, ne demandez-vous pas, à quoi est-ce que votre chérubin à rêver la nuit dernière ? Et voilà que s’installe le dialogue, la conversation, il grandit dans cet échange !

Voilà ce que les adultes ne savent plus faire tant ils se prennent toujours et trop au sérieux ; ce qui coupent la relation entre eux.

Car trop d’entre-nous veulent et donnent l’impression d’avoir toujours raisons, ce n’est plus la peine de dresser de grandes tables vertes ou ronde lorsque " tout est déjà décidé d’avance !



Sudiste