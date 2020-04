Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Coronavirus/dengue : 2 épidémies dont les symptômes se ressemblent ; 2 épidémies qui progressent ; 2 épidémies qui tuent. Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur le coronavirus et ses conséquences dramatiques sur la planète : près de 4 milliards de personnes (la moitié de la planète) confinées ; plus d'1,100 million de contaminées ; plus de 64 000 morts. En métropole : plus de 70 000 cas, 8078 morts. La Réunion n'est pas épargnée avec 344 cas ; la population confinée depuis 21 jours, mais fort heureusement, nous ne déplorons pas de décès selon le dernier bilan. (Photo rb/www.ipreunion.com)

