Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

La Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) de l'Est, située à Saint-Benoît, accueille 48 personnes polyhandicapées, cérébrolésées ou encore avec autisme. Cet établissement est intégré au Pôle Médico-Social Philippe de Camaret qui comprend également un Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) et un Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH). Ces établissements et services sont gérés par la Fondation Père Favron. (Photo MAS)

