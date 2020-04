Face à la crise du Covid-19, nos TPE et PME locales sont en grande difficulté. Le confinement généralisé engendre une forte baisse d'activité dans beaucoup de secteurs qui met en danger leurs trésoreries. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pourtant, face à ce risque, le secteur des assurances ne semble pas être au rendez-vous. Si le risque de catastrophe naturelle est prévu en cas de fortes intempéries comme les cyclones, rien n’était prévu pour la situation à laquelle nous sommes confrontés et que nous pourrions revivre à l’avenir. Ce n’est pas normal.

Avec mes collègues députés socialistes, nous avons donc agi pour que ce nouveau risque puisse être prise en compte afin de couvrir toutes les entreprises face à de telles menaces.

J’ai déposé, avec mon groupe à l’Assemblée nationale, une proposition de loi (PPL) qui :

- Augmente le fonds de solidarité des assureurs de 200 à 500 millions d’euros

- Crée un nouveau risque, celui de catastrophe sanitaire, pour garantir la perte d’exploitation due à la crise Covid-19 sans paiement de prime supplémentaire

C’est une initiative nouvelle pour aider nos TPE et PME réunionnaises à traverser cette épreuve difficile. Je souhaite, pour notre économie et nos emplois fragiles, que cette proposition de loi puisse être rapidement être mis à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et adoptée.

Éricka BAREIGTS

Députée de La Réunion