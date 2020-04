Dans une lettre adressée au Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l'Assemblée Nationale - qui préside également la mission d'information sur le COVID 19 - et à la ministre des Outre-mer, les membres de la Délégation aux Outre-mer ont tiré la sonnette d'alarme sur la situation dramatique des territoires ultramarins. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette lettre abordait les difficultés rencontrées en Outre-mer dans la période de crise provoquée par l’épidémie de coronavirus COVID-19 sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif et sur le plan économique.

- Sur le plan sanitaire -

Les Députés ont rappelé à ce propos que les ultramarins manquent de tout et singulièrement de visibilité sur la quantité et les délais de livraison des masques, de gants, de tests, de lits de réanimation.

C’est la raison pour laquelle, la Délégation propose donc que soit mis en place un tableau de bord synthétisant, par territoire, les besoins et les quantités de matériels commandés ainsi que les dates prévisionnelles de réception.De plus, lorsque les conditions du déconfinement seront réunies, les territoires ultra-marins, devront pouvoir faire office de territoires pilotes, notamment en matière de dépistage généralisé de la population.

- Sur le plan éducatif -

La Délégation aux Outre-mer demande que le ministère de l’Éducation nationale exerce une vigilance toute particulière à l’égard les élèves les plus défavorisés, au besoin en coopérant avec les communes pour que leurs devoirs leur soient portés à domicile.

En outre, tout doit être mis en œuvre pour soutenir et aider les étudiants ultra-marins confinés dans l’Hexagone. Un guichet unique chargé, si nécessaire, de leur apporter tout le soutien possible sur le plan sanitaire et social doit être mis en place. La délégation interministérielle à l'égalité de chances des Français d’Outre-mer et la visibilité des Outre-mer assumée par Monsieur Maël DISA, pourrait utilement être chargée de cette mission notamment par l’intermédiaire de la plateforme d’entraide et de solidarité, créée récemment par cette mission.

- Sur le plan économique -

La Délégation aux Outre-mer demande une application similaire de la loi entre les départements d’Outre-mer et les collectivités du Pacifique afin que celles-ci puissent bénéficier de l’application de l’ensemble des mesures nationales de soutien aux entreprises dans cette crise inédite et gravissime, via les institutions en place dans ces territoires lorsque nécessaire.

Les Députés de la Délégation aux Outre-mer demandent également que l’exonération des charges sociales et fiscales soit inconditionnelle pour les entreprises ultra-marines de moins de cinq salariés et pour la totalité de l’année 2020. Dans le même esprit, l’aide complémentaire de 2 000 euros que les collectivités auront pour mission d’accorder ne doit pas être conditionnée au fait d’avoir au minimum un salarié en raison de la proportion importante d’entreprises unipersonnelles dans les outre-mer.

Enfin, ils proposent que soient confortées, généralisées et pérennisées toutes les initiatives prises par le tissu économique ultra-marin pour fabriquer localement des produits sanitaires indispensables (gel hydro alcoolique, masques, etc.). Impulser la fabrication locale de masques pour la population par des associations et couturières en leurs mettant à disposition, dès maintenant, les matières premières (tissu, fil, élastique, ...) ainsi que le matériel nécessaire tels que machines à coudre.

Olivier SERVA

Président de la Délégation aux Outre-mer