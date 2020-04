Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

" Nous sommes en guerre, certes en guerre sanitaire " avait déclaré le Président de la République. Alors que l'épidémie du Covid-19 continue toujours sa progression chaque jour en France, avec la barre de plus de 13 832 morts franchie selon le Ministère, dont certains soignants sont morts en première ligne. Ce qui doit encore plus nous inviter à l'Unité Nationale et au " consensus National " lancé par le Chef de l'État, en attendant des jours meilleurs demain (Photo rb/www.ipreunion.com)

