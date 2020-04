Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

La Fédération CGTR Métallurgie et des services de l'Automobile souhaite tout d'abord saluer l'engagement de nos médecins, infirmiers et plus largement de tous les personnels soignants qui dans des conditions particulièrement difficiles et après 30 ans de démantèlement de l'hôpital public, sont en première ligne à cette crise sanitaire d'une ampleur inédite pour notre pays dans son histoire contemporaine. (Photo rb/www.ipreunion.com)

