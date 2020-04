L' univers tout entier obéit à ses propres lois. en dévier leur existence constitue une défiance au concept même de la vie et de la mort, en passant par toutes les souffrances et les dérèglements que l' humanité traverse sous forme d' épreuves dans son cheminement spirituel. L' évolution lente et progressive de toutes les espèces vivantes nous donne, de visu, une réponse exacte à la mesure de notre interrogation. je ne parlerai pas içi , des lois de " Darwin " et de ses détracteurs inconditionnels

Car nous sommes trés loin du fameux " big bang " supposé et dont l 'existence tout au moins contestée , n'aura d' égal que sa pureté originelle avant même la naissance de la vie embryonnaire dans toutes les galaxies. je ne m' aviserai pas non plus de citer toutes les affirmations de nos penseurs théoriciens et scientifiques en microbiologie cellulaire qui ont été couronnées de succès à la suite de leur déclamations conjecturales afin de corroborer leur existence. je ne citerai pas non plus le verbalisme biblique du religieux et du politiquement correcte, essoufflés par leurs sempiternelles déclarations moribondes.

Et oui, je voudrais , en toute humilité, tout simplement vous parler du coronavirus et de la dégénérescence du vivant. Un constat délirant et fragile engendré par la plaie du coronavirus, source de nos maux actuels.

Car il n'y a pas de " mots " justes pour définir cette plaie qui nous gangrène le corps et l' esprit, qui nous entraîne dans la tourmente. Notre terrain est-il miné de l'intérieur par nos propres génes devenus eux-mêmes des antigènes du déclin ? Une dégénération cellulaire responsable de l'effet de dégradation majeure exponantielle visible à l 'oeil nu.

Le coronavirus tue sous les yeux de nos experts médicaux. ce constat nous flanque impitoyablement de la nausée dans la pénombre du désespoir. des dysfonctionnements de pathologies diverses, des déréglements de toute nature nous collent à la peau, comme pour nous rappeller notre impuissance. des souffrances inexplicables et inexpliquées nous bousculent, heurtent notre esprit et nous interpellent à chaque instant. des lois sociétales faîtes par la main des gens sont votées pour la circonstance, car il faut amuser la galerie, sans pour cela apporter une vraie réponse aux choix de société. Car il n'y a pas de réponse sans subterfuge en guise d'échapatoire.

C'est juste un constat d'échec sociétal transitoire et d'impuissance soumis à l'intransigeance des lois universelles et d'une nature récalcitrante face à sa décadence inéluctable. ainsi, tous les chocs émotionnels du coronavirus sont anxiogénes et réactionnels. ne pas tomber dans une asphyxie généralisée.

Faut-il voir en cela une ultime repentance ?

J.C. Henry-Arnoux