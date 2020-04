Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Face à la pénurie de moyen pour protéger la population et l'économie du pays, les autorités locales, en dehors de durcir chaque jour un peu plus le confinement, quelles actions, quelles réponses concrètes apportent elles aux uns et aux autres ? Mis à part des conférences sur conférences pour tenter de rassurer la population, rien n'est fait pour stopper l'hémorragie de la perte de confiance de la population. (photo AFP)

