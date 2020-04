Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion a le regret de vous annoncer le décès du Président des Chambres de Métiers et de l'Artisanat de France (CMA France), Monsieur Bernard Stalter, coiffeur de profession, survenu le lundi 13 avril 2020, des suites du COVID19, malgré sa combativité exemplaire et la forte mobilisation du personnel soignant.

