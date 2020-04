Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Cette troisième allocution très attendue du Président Macron nous confirme la reconduction du confinement sur 4 semaines supplémentaires et ce jusqu'au 11 mai. Reconnaître que l'Etat n'était pas préparé à l'épidémie et les problématiques liées à ce manque de préparation était la moindre des choses. Néanmoins les annonces concernant le soutien aux Françaises et aux Français de tous les territoires restent légères. Alors même que l'on prédispose d'une réouverture du monde économique et des établissements scolaires dès le 11 mai, comment tenir jusqu'à cette date ?

