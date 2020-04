Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Depuis le 17 mars 2020, la France et ses départements d'outremer traverse une crise sanitaire et économique sans précédent avec la mise en place d'un confinement indispensable à la maîtrise de la propagation d'un coronavirus. Le 13 avril 2020, le président de la République annonçait même la prolongation de ce confinement jusqu'au 11 mai 2020. Devant cette situation qui perdure, les élus que nous sommes devons répondre aux interrogations de nos citoyens et à celles du monde économique. Les difficultés sont nombreuses et nécessitent des réponses adéquates. Il faut apporter des solutions et accompagner au mieux les familles saint-louisiennes et rivieroises, mais aussi nos entreprises qui sont sans activités. Certains dispositifs d'accompagnement ont été mis en place par le gouvernement et des collectivités locales pour accompagner les communes dans le cadre de cette crise.

