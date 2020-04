Les candidats pour les Licences Professionnelles de l'IUT devront saisir leur candidature en ligne à partir du 15 avril 2020, via la plateforme E-candidat de l'Université de La Réunion

La session de candidature aux Licences Professionnelles de l’IUT de La Réunion est officiellement ouverte à partir du 15 Avril 2020. Les candidats auront jusqu’au 29 mai 2020 pour saisir leur candidature via la plateforme E-candidat de l’Université de La Réunion. Toutes les licences professionnelles proposées par l’IUT s’effectuent en alternance afin de favoriser l’insertion directe des apprenants sur le marché du travail.

POUR QUI ?

Les Licences Professionnelles de l’IUT sont ouvertes :

• aux étudiants titulaires d’un bac +2 souhaitant poursuivre leurs études en alternance

• aux salariés d'entreprises désireux de compléter leur formation initiale,

• aux demandeurs d'emploi souhaitant adapter leurs savoirs et savoir-faire aux besoins des entreprises,

• aux personnes en reprise d'étude souhaitant favoriser le développement de leurs compétences.

QUELLES FORMATIONS ?

Les candidats auront le choix parmi 8 secteurs d’activités :

• Génie Civil – Construction Durable

• Réseaux et Télécommunications

• Qualité Hygiène Sécurité Environnement Santé

• Assurance Banque Finance

• Social

• Administration, Gestion

• Industrie, Mécatronique, Robotique

• Commerce, Digital

Parmi ces licences, l’IUT ouvrira lors de la prochaine rentrée 5 nouveaux cursus :

• Licence Professionnelle Commercialisation de produits et services avec deux parcours différents : Marketing Digital ou Management Commercial

• Licence Professionnelle Métiers de l'Industrie : Mécatronique et Robotique parcours Industrie des Systèmes Automatisés, en partenariat avec le lycée Lislet Geoffroy de Saint Denis

• Licence Professionnelle QHSSE parcours Prévention et Gestion des Risques en Santé, Sécurité, Environnement

• Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie spécialité Technicien Paie et Administration du Personnel

Ces nouvelles formations ont été créées afin de répondre aux besoins du marché du travail et démontre une nouvelle fois le dynamisme de l’IUT en matière de pédagogie et d’innovation.

