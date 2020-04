Face au Covid-19, l'engagement des hommes et leur flexibilité, sont la clé du groupe REUNIMER pour continuer à approvisionner le marché réunionnais et métropolitain en poissons frais issus de la pêche de ses bateaux. " Engagé ensemble et en mouvement ", cette devise du groupe REUNIMER prend tout son sens aujourd'hui, pendant cette crise économique sans précédent que traverse le pays et l'île de La Réunion depuis le confinement et les fermetures des lignes aériennes dans le monde entier (photo Reunimer)

Avec près de 180 collaborateurs, le groupe Reunimer pêche du poisson frais avec ses 13 longliners, transforme le poisson au sein de ses deux usines de première et seconde transformation et vend les produits issus de sa pêche sur le marché local de La Réunion et à l’export.

Dès l’annonce du confinement, le groupe a dû modifier son organisation pour continuer d’approvisionner ses clients, tout en contenant au mieux la perte de chiffre d’affaires qu’il subit avec la fermeture des restaurants, des collectivités et d’une partie importante des étals de poisson frais.

Ils veulent assurer la sécurité et la protection des collaborateurs du groupe et rassurer les consommateurs par le renforcement de consignes sanitaires.

-Mesures sanitaires-

La première étape a été de mettre en place au sein du groupe, afin d’assurer la protection des collaborateurs et de les rassurer, des équipements adaptés, tels que des masques, des visières et des sur gants ainsi que de les former aux gestes barrières. Habitués et rompus aux règles sanitaires, le groupe a ajouté des mesures spécifiques dues à la crise actuelle telle que la fermeture des locaux à toute entrée extérieure, l’obligation du port de gants pendant les pauses et le renouvellement régulier des équipements de protection.

Pour le président du groupe Reunimer, Sébastien Camus, la réactivité s’est aussi concrétisée par la mise en place du télétravail et du chômage partiel. Celui-ci précise " il faut à ce stade saluer la réactivité des services de l’Etat et des banques qui accompagnent au mieux les entreprises dans ces moments difficiles ".

" Il faut adapter la pêche, la production et la vente aux nouvelles contraintes liées au confinement et à l’économie tournant au ralentie " nous indique t’il dans un communiqué

-Exportation-

Le groupe Reunimer exporte à travers le monde chaque année. Avec seulement 3 vols assurés chaque semaine contre 28 avant le confinement, le plus gros challenge a été de s’adapter aux horaires sans cesse changeants du fret aérien et de s’organiser en interne pour que le poisson débarqué soit directement traité en production pour permettre un adressage rapide des marchés.

La filiale Enez Peche du groupe Reunimer, qui gère l’armement à la pêche, a ainsi dû modifier ses marées, le nombre de filages et les rotations des bateaux pour pouvoir répondre à cette contrainte majeure.

A cela s’ajoute les ventes pour le marché local, avec la fermeture des restaurants et des collectivités, le groupe voit ainsi toute une partie de son activité à l’arrêt.

L’activité commerciale auprès des grandes et moyennes surfaces est, quant à elle, renforcée : Les équipes commerciales réalisent tous les jours des passages en magasins pour prendre les commandes, évaluer l'état des besoins et les rotations des produits dans les rayons.

-Commercialisation-

Les besoins nouveaux et différents des enseignes pour s’approvisionner ont incité le responsable Reunimer logistique, filiale du groupe, à retravailler ses plannings de livraison en augmentant les fréquences de "passage", de 2 à 3 livraisons par semaine contre une avant le confinement.

La fermeture des marchés et des frontières, la limitation des déplacements des consommateurs et, pour une grande partie d’entre elles, la fermeture des poissonneries centralisent les actes d’achats vers les grandes et moyennes surfaces.

" Nous réalisons d’avantage de ventes de nos poissons emballés frais en skin pack sous notre marque Le Pêcheur, le produit n’est pas à l’air libre et respecte toutes les règles sanitaires habituelles et renforcées." témoigne François-Xavier Crosnier Mangeat, Directeur général en charge de la commercialisation et de la communication du groupe.

-Information sur les livraisons-

Consommer près de chez soi et limiter ses déplacements sont de réelles contraintes pour l’ensemble des consommateurs. Le groupe a très rapidement mis en place sur sa page facebook : @lepecheurcreole, le listing des supermarchés livrés chaque jour de la semaine pour informer les réunionnais de la disponibilité de poissons frais près de chez eux.

Reunimer transforme les produits issus de sa pêche, exporte et importe des produits de la mer du monde entier puis réalise chaque jour sur le marché local plus de 150 livraisons de poisson de qualité frais ou congelé, ainsi que des produits traiteur de la mer.