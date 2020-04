"A entendre le Président de la République et de voir le virage à 180 degré qu'il a pris lors de son discours politique du 13 avril 2020. Donne raison au coronavirus " qu'aucun maitre des horloges " autoproclamé soit-il, ne peut imposer le Covid-19 un calendrier politique prédéfini et imposé comme se fût lors de ses voeux de 2020 " explique t-il. (Photo AFP)

Preuve à l’appui, le rouleau compresseur conduit par le gouvernement et de sa très large majorité de Députés, vient d’être stoppé d’un coup sec par ce vilain petit virus invisible. En même temps de faire redescendre Jupiter sur terre pour face à cette réalité.



Pourtant, malgré les grandes grèves et mobilisations qui ont duré plus d’un an et demi, que ce soit des Gilets jaunes nés de l’opposition à la hausse sur les prix des carburants et à la baisse du pouvoir d’achat. Des hôpitaux demandant moyens, effectifs, amélioration conditions de travail, l’arrêt de fermeture des lits, reconnaissance professionnelle...

Les EHPAD demandant la création immédiate de 40 000 postes en raison du sous-effectif et une revalorisation salariale. Grève aux services des urgences où la mobilisation reste inédite par son ampleur.

Des enseignements pour la même cause, moyens, effectifs, reconnaissance professionnelle. La réforme des retraites aussi bien les syndicats que le Conseil d’État dénonçant l’opacité de la réforme et d’une réforme non financée voire bâclée. Le recours au 49-3 pour faire adopter la réforme, pour les oppositions comme les syndicats ce passage en force, pointent du doigt une certaine faiblesse du gouvernement majoritaire. Motions de censure pour dévoiler un " fiasco parlementaire sans précédent " dira les oppositions…



Et, malgré ces multiples alertes, rien n’y fait. Droit dans ses bottes, le cap étant fixé, le rêve du nouveau monde est en marche, écrasant tout sur son chemin. Le comble revient à un chef du macronisme, déclarant en décembre 2018 que " notre erreur est d’avoir probablement été trop intelligents, trop subtils… ". Aujourd’hui, le groupe de parlementaires " d’En marche " ne devient-il pas l’arroseur arrosé face à ce petit virus ?



Mais voici un Président de retour à la réalité devant le Covid-19, faisant amende honorable, avec un visage pleine d’humilité semble t-il, nous dire "J'ai changé, j'ai beaucoup appris", il n'a pas hésité à reconnaître que "nous n'étions pas préparés". Il admet volontiers qu'il est difficile d'avoir de la visibilité, que nous devrons vivre longtemps avec ce virus qu’ "il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies. Et voilà qu’il dévoile des failles au grand jour, interrogeant les faiblesses de nos démocraties….etc, etc ".

En un mot la crise sanitaire du Corovirus a eu le mérite de montrer si besoin en était, tous les enjeux négatifs de la mondialisation et de sa politique.



En conclusion, le financier, le fiscaliste et économiste Belge, Bruno Colmant à propos du Coronavirus disait : "face à la nature, l’homme, malgré ses grandes théories, n’est finalement pas grand-chose". Certes, mais il n'est jamais trop tard pour redessiner les contours d'une nouvelle politique au vu du diagnostic actuel.

Jean Claude Comorassamy