Suite à mon courrier du 14 avril adressé au Préfet de La Réunion, je note avec satisfaction un premier retour positif concernant la politique de tests.

En effet, lors de sa conférence de presse de ce mercredi 15 avril, le Préfet a annoncé une expérimentation pour des tests de détection du Covid-19 également pour les personnes asymptomatiques.

Mais nous devrons aller plus loin pour la transparence et la santé des Réunionnais.es.

Afin de rassurer et prévenir une seconde vague de contamination, il sera utile d’avoir une photographie la plus complète possible sur la présence du virus au sein de la population réunionnaise à un instant bien déterminé, en utilisant notre capacité locale à faire ces tests. Les équipes du professeur Philippe Gasque au CHU de La Réunion sont prêts et se mettent à disposition pour s’engager dans cette voie.

Éricka Bareigts, députée de La Réunion

