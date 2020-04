Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Il n'y aura pas de carrière à Bois Blanc. Le Conseil d'Etat ayant rejeté, le 7 avril 2020, le pourvoi formé conjointement par le Ministre de l'Agriculture, le Conseil Régional de La Réunion et un groupement d'entreprises. Après le Covid-19, le quartier vient d'échapper à une crise sanitaire prévisible : pollutions sonores des explosions et des minages, poussières d'extractions et d'entreposages, un carrousel de 600 camions par jour... (Photo rb/www.ipreunion.com)

