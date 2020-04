Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

" L'annonce du Chef de l'Etat de rouvrir les crèches, écoles, collèges et lycées à partir du 11 mai laisse perplexe et provoque plus de peur que de soulagement. Beaucoup redoutant une deuxième vague de l'épidémie plus grave que la première.

