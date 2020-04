Dès le confinement la prise en charge diététique des patients atteints de maladies chroniques s'arrêtait , en ville, pour préserver les patients du Covid 19. Face à cela, cette semaine, l'ouverture des drives d'une chaîne de fast-food, sur la Réunion. Depuis sur la toile, la population montre de vives réactions concernant le "pour" ou le "contre" de cette dernière actualité. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Je suis diététicienne installée en libéral sur Saint-Denis et Éducatrice Thérapeutique du Patient. Je souhaite alerter les services public sur les enjeux pour la population et accompagner celle-ci dans le choix de son alimentation. Nous sommes confinés donc notre dépense énergétique est diminuée.

Il faudrait : réduire ses quantités et éviter le gaspillage, éviter l’achat de boissons sucrées, de repas industriels, se faire plaisir, différemment, avec ses enfants, faire la cuisine, partager les repas en famille.

Je propose d’accompagner à la réalisation de repas simples avec peu d’aliment. Car, il est impératif d'aller vers des solutions de sortie de crise plus acceptable. Sans prise en charge diététique des pathologies chroniques, des complications sévères, l'apparition de certaines maladies, sont à craindre. Elles sont évitables. Nous devons donc, faire de l’accompagnement et la continuité de soins des personnes vulnérables. C'est possible par télé-consultation. Ailleurs, en France, des plate-formes de prises en charge diététique se mettent en place. Il faut le faire, aussi, à La Réunion.

En temps de “guerre”, préserver la population de la tentation aux déplacements inutiles est de notre responsabilité commune. Nous devons inciter population à se diriger vers une alimentation saine. Développer les initiatives locales autour des "micros-marchés" , de livraison de fruits et légumes en bas d'immeuble, etc...

Au delà de la faible qualité nutritionnelle d'un fast food, pouvoir sortir en ces temps pour aller prendre un ”burger” est-ce vigilant?

Est-ce que l’économie primera toujours sur la santé ?

Oumi Mogne-Hamza