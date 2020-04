" La crise sanitaire que nous vivons actuellement et le confinement qui en découlent sont inédits. À circonstances exceptionnelles, organisations et dispositifs exceptionnels. En effet, eu égard à la gravité des conséquences de cette crise, des mesures et décisions ont été prises et des moyens mis en oeuvre par notre Collectivité pour protéger et accompagner au mieux nos concitoyens pendant cette période particulièrement anxiogène et difficile.

En outre, j’ai décidé d’enclencher la procédure de mise en œuvre du Plan de Continuité d’Activité (PCA) visant à garantir une continuité des services essentiels, en mobilisant les différents acteurs et services communaux concernés. et ce, tout en protégeant nos agents.

Une Cellule de Crise (CC) a été mise en place au sein de l’Hôtel de Ville depuis le début de l'alerte et se réunit régulièrement pour faire des points de situation et adapter les mesures en fonction de l’évolution de la pandémie et des instructions gouvernementales.

Depuis plusieurs semaines déjà, la solidarité communale s'exprime à travers de multiples actions. Acteur majeur de la politique sociale de la Municipalité, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) ne cesse de se mobiliser afin que les personnes les plus vulnérables soient soutenues et protégées le mieux possible.

Depuis le début de cette crise sanitaire, la Municipalité n’a eu de cesse de mobiliser ses ressources humaines, financières, techniques et matérielles pour contribuer à lutter contre la propagation du Covid-19.

Dans ce contexte pandémique, au fil des jours, j’ai vu émergé des actions et initiatives citoyennes, individuelles ou collectives sans précédent. Comme le dit si bien le proverbe popularisé par l’écrivain français Antoine Furetière dans le courant du XVII siècle : " Les petits ruisseaux font les grandes rivières ".

Au nom de la municipalité, je souhaite exprimer toute notre reconnaissance, notre profonde admiration et nos remerciements à toutes les forces vives, qu'elles soient publiques ou privées, à ceux qui se battent en première ligne, à l'ensemble des particuliers, des professionnels de santé, des associations, et des acteurs économiques qui apportent leur aide, leur concours et leur soutien pour faire face, collectivement, à la crise sanitaire du Covid-19 sur notre territoire communal. Ces actions, mises en synergie, apportent leur pierre à l’édifice de la solidarité.

Je salue aussi l’investissement et le dévouement de nos agents communaux mobilisés sur le terrain ou en télétravail, pour assurer la continuité de service et porter une attention particulière aux publics les plus fragiles. Le sens de la mission de service public est au cœur de nos équipes et de leur motivation. Je tiens à leur rendre hommage et à leur adresser mes plus sincères remerciements. Merci pour votre générosité, votre humanisme. BRAVO pour votre abnégation et votre disponibilité.

J’ai bien sûr une pensée pour les malades et leurs familles, en espérant qu’ils traverseront cette épreuve dans les meilleures conditions. Pour combattre cet ennemi commun invisible et meurtrier, chacune et chacun d’entre nous a une responsabilité. Nous ne surmonterons les difficultés de cette épreuve que par une collaboration synergique. Ensemble, continuons le combat !"

Jean-Claude Lacouture, Maire de L’Étang-Salé