Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Le confinement précoce dans les Outre-mer a permis de freiner la propagation du Covid-19 et selon le Premier Ministre l'épidémie " semble sous contrôle ". Mais la situation reste fragile et la vigilance est d'autant plus de mise que le Conseil scientifique n'a pas écarté les risques d'aggravation dans son avis du 8 avril. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

