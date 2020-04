Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

La France n'a pas encore débarrassé de la première vague du Covid-19, et sans médicament, sans vaccin et on ne va pas nier les difficultés d'approvisionnements en masques et autres protections, les rationnements quasi permanents, l'appel aux dons...etc etc, malgré tout, elle s'oriente quand même vers un déconfinement progressif. (Photo d'illustration AFP)

La France n'a pas encore débarrassé de la première vague du Covid-19, et sans médicament, sans vaccin et on ne va pas nier les difficultés d'approvisionnements en masques et autres protections, les rationnements quasi permanents, l'appel aux dons...etc etc, malgré tout, elle s'oriente quand même vers un déconfinement progressif. (Photo d'illustration AFP)