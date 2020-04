Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Dans un courrier daté du 27 mars adressé à la Ministre des Outre-mer et au Secrétaire d'Etat chargé des Transports, le Président de la FEDOM, Jean Pierre PHILIBERT, leur avait fait part de sa vive inquiétude sur la situation particulièrement difficile du transport entre l'hexagone et les Outre-mer et notamment sur les risques de rupture des chaînes d'approvisionnement compte tenu de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

