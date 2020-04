L'Arifel lance ce mercredi 22 avril 2020 une plateforme solidaire permettant de mettre en relation les producteurs et marchands de fruits et légumes locaux avec les consommateurs : fruitsetlegumesdelareunion.re.

La plateforme fruitsetlegumesdelareunion.re a été conçue pour offrir aux consommateurs une visibilité de toutes les offres de proximité disponibles en fruits et légumes frais. Un annuaire propose de faire directement et facilement son marché auprès des producteurs et marchands au plus près de chez soi. La nécessité de créer ce nouvel outil s’est imposée dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, du confinement et des déplacements limités.

Pour les producteurs et marchands, il suffit de s’enregistrer sur la plateforme, Bien évidemment l’association se chargera de vérifier que l’activité est formellement enregistrée. Au lancement, une quarantaine de professionnels sont déjà inscrits dans l’annuaire. Une vingtaine de marchés forains et de producteurs sont aussi répertoriés.

La plateforme fruitsetlegumesdelareunion.re n’est en aucun cas un intermédiaire entre producteurs et consommateurs. Chacun fait son marché et effectue directement sa transaction.

La démarche de l’Arifel constitue également une bonne manière de soutenir nos agriculteurs et de valoriser et promouvoir leurs produits du terroir, les produits péï !

Une démarche de proximité producteur/consommateur

Les initiatives existantes pourront être relayées par la plateforme Arifel, de même que celle de la filière horticole qui connait des difficultés.

Par ailleurs, la plateforme met à disposition les prix de gros et de détail (sous réserve de disponibilité) des fruits et légumes frais pour une meilleure information des consommateurs.