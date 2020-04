Le dé-confinement annoncé par Monsieur le Président de la république et Monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale se prépare dans l'Académie de la Réunion. La rentrée aura lieu le 14 mai. C'est une rentrée qui aura lieu en plusieurs temps. Dans un premier temps ce seront les enseignants qui retourneront sur leur lieu de travail pour un temps de pré rentrée. Les élèves quant à eux, retrouveraient leur établissement le lundi 18 mai. Selon le ministre, cela concernerait dans un premier temps les élèves de GS, CP et CM2. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le calendrier précis ne nous a pas encore été fourni par le rectorat. En effet, à l'heure où nous parlons, les conjectures s'ajoutent aux conjectures, les propositions aux propositions et les suppositions aux suppositions. Le concret n'existe pas encore. C'est un constat d'impréparation qui prédomine et nous inquiète.

Aussi, la CFTC ne peut cautionner un tel flou. Comment préparer un retour aussi crucial en émettant seulement des suppositions et en attendant les protocoles ministériels qui seront élaborés dans des bureaux " Parisiens ", bien loin de la réalité du terrain, par des technocrates bien éloignés de la réalité du terrain.

Aujourd’hui, beaucoup de questions se posent, notamment sur la situation des enseignants des écoles, collèges et lycées de l'Académie. Ils ont effectué un travail exemplaire qui a permis de garder le contact avec de nombreux élèves. Néanmoins, bon nombre d'entre eux présentant des pathologies à risque ne pourront reprendre. Comment seront ils remplacés, en sachant que déjà, dans la situation normale, le contingent de remplaçants est loin d'être suffisant.

Concernant le nettoyage des établissements, les collectivités en ont elles les moyens ? Comment nettoyer les jeux manipulés à longueur de temps par les enfants en maternelle ? Comment nettoyer plusieurs fois par jour les sanitaires ? Comment sera organisée la restauration scolaire ? Y en aurait-il une ?

Quelques maires font déjà part de leurs difficultés en terme de personnels, voire de budget. La CFTC leur demande de prendre des décisions responsables : si vous n'avez pas les moyens, refusez d'ouvrir !!!! Il en va de votre responsabilité. Personne n'ira jeter la pierre à ceux qui refuseront de mettre en danger les enfants, les parents et les enseignants.

Concernant les éléments de protection individuelle (masques, gants, visières, gels, ...), seront ils disponibles. Encore une fois, il n'y a pas de réponses. Peut-on envisager cette reprise sans protection ?

Enfin, cette rentrée est appréhendée avec angoisse par beaucoup de parents qui n'enverront pas leurs enfants à l'école.

La CFTC est bien consciente des difficultés. Elles démontrent que la reprise n'est pas possible. Pour ces raisons, nous demandons au Recteur de différer cette reprise. Nous demandons également aux maires, aux présidents des collectivités de refuser l'ouverture des établissements du second degré. Nous devons être certains que les conditions matérielles d'hygiène et de sécurité soient optimales, et pour le moment, le compte n'y est pas !

Est-il nécessaire de reprendre du 18 mai au 4 juillet de façon alternée ? Ne vaut-il mieux pas préparer au mieux la rentrée de septembre ?

Pour la CFTC EPR Réunion

Laurent TURPIN