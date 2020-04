Après un confinement qui aura duré presque deux mois, nous devrions à partir du 11 mai connaître un assouplissement de ce régime exceptionnel, permettant une reprise progressive de la vie sociale et économique.

La crise n’est pas terminée

La crise ne sera pas terminée pour autant, a prévenu le Premier Ministre, et le franchissement de cette nouvelle étape sera assortie de conditions, car il faudra vivre encore avec le virus pendant un certain temps. Le gouvernement rendra public à la fin du mois un plan sur l’organisation de la vie sociale qui, tout en comportant encore des mesures contraignantes, fera beaucoup appel à la responsabilité de chacun, notamment dans le respect des gestes barrières.

Cette crise a confirmé, s’il en était besoin, le rôle important de nos services publics dans l’organisation sociale, services malheureusement mis à mal depuis un certain nombre d’années par des politiques libérales qui devront impérativement être revues.

Saluons à nouveau l’engagement et le courage de nos personnels et professionnels soignants dans cette crise hors du commun. L’ensemble des personnes qui ont continué à travailler hors de chez elles pour permettre la continuité des activités indispensables doit aussi être remercié.

Le rôle important des collectivités locales. Ne pas mettre le débat démocratique entre parenthèses.

L’Etat qui pilote et coordonne la gestion de crise a rappelé à plusieurs reprises l’importance du relais des collectivités locales.

L’urgence de la lutte contre la pandémie a conduit à suspendre le renouvellement des conseils municipaux et à confier aux exécutifs locaux sortants (maires, présidents d’EPCI, présidents de conseil régional et départemental), dont les mandats et fonctions ont été prolongés, des pouvoirs importants pour assurer la continuité budgétaire et financière des collectivités, dans une organisation adaptée et un fonctionnement réduit des organes délibérants et services publics locaux.

Pour autant, comme au plan national, la vie démocratique locale doit continuer et il nous paraît important que les décisions les plus importantes puissent être débattues comme le permet la loi, même en période de confinement strict grâce au recours aux nouvelles technologies (visioconférence). Au-delà, les décisions prises dans le cadre de l’urgence doivent être entourées de la plus grande transparence, notamment dans les modalités de leur mise en œuvre, la loi d’urgence imposant, je le rappelle, que les membres des organes délibérants en soient informés sans délai.

Rien ne serait pire qu’un exercice solitaire du pouvoir à la faveur d’une crise qui menace la vie de nos concitoyens.

Nous demandons une réunion d’urgence des conseils municipaux et communautaire et un plan d’actions pour lequel nous avons des propositions.

A l’instar de la disposition prise pour le conseil régional, réuni dès le 6 avril, une séance adaptée des conseils municipaux et communautaire s’impose dans les meilleurs délais, à la fois pour avoir une vision claire de la cohérence des décisions prises au cas par cas depuis le début du confinement et débattre d’un plan d’actions pour la suite.

Mon groupe formulera des propositions dans le cadre d’un tel plan, qui doit notamment comporter un certain nombre de mesures d’aides et de soutien financiers sur les plans social et économique.

L’augmentation globale en 2020 de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 650 000 euros (+ 6,4 %) pour Saint-André et les économies de fonctionnement liées au confinement permettent d’envisager de telles mesures.

L’école doit également faire l’objet de mesures particulières.

• Social

Sur le plan social les familles les plus précaires subissent durement la crise. Nous proposons un complément d’aide CCAS par enfant pour les familles bénéficiaires de l’aide exceptionnelle de l’Etat, le rétablissement de la gratuité des transports scolaires dans le cadre du déconfinement et une baisse générale des tarifs publics pour ces familles. Une aide exceptionnelle aux étudiants des familles saint-andréennes confinés en métropole doit être étudiée.

• Fiscalité

Une baisse exceptionnelle en 2020 des taux de l’ensemble des impôts locaux (dans le cadre du vote des taux annuels - au plus tard le 31 juillet). Il s’agit d’une mesure de soutien indispensable notamment aux entreprises locales.

• Economie

L’Etat et la région doivent étudier les mesures mettant les entreprises en mesure de participer à un plan de relance de l’économie, en plus des aides déjà votées pour amortir les effets du confinement.



Des mesures d’aides à la compensation de la baisse des revenus des agriculteurs sont nécessaires et relèvent du département.

Au plan communal il y a lieu de travailler dès maintenant sur le développement pérenne des circuits courts pour les marchés locaux de restauration, également sur l’organisation par la commune de ventes directes par les producteurs au moins une fois/mois avec exonération des droits de place.

Les entreprises locales doivent trouver auprès de la municipalité conseils et orientations dans ce cap difficile à passer avant un véritable plan de relance national, dans lequel les collectivités auront un rôle important d’accompagnement



• Ecoles

La réouverture progressive des établissements scolaires à partir du 11 mai, afin notamment d’éviter une accentuation des inégalités dont souffrent déjà les enfants de familles défavorisées, en rupture numérique, doit être entourée de mesures de prévention strictes.

La commune est particulièrement concernée et il est impératif que le dispositif qui sera mis en place localement soit présenté et débattu publiquement à l’occasion du prochain conseil municipal que nous demandons, afin que la communauté éducative et l’ensemble de la population soient complètement informés.



Joé Bédier, conseiller municipal de Saint-André