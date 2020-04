L'anarchie sur les prix de vente à la consommation ou "prix du marché " procède de son inorganisation et de son atomisation généralisée. La crise du coronavirus ne doit pas masquer l'inflation des prix et les discours controversés de nos élites responsables. L'indignation de notre population face à cette pandémie pathogène du covid-19 soulève des réponses appropriée s afin d'endiguer un "coronabusif " guerrier.

Et c'est bien en cela que résident les vraies difficultés à saisir ce phénomène et à y remédier. Simple accroc systémique, alerte sanitaire exponentielle ou biologique, toute la sphère médicale se mobilise pour trouver un consensus de coopération d'envergure baptisé "discovery". D 'autres actions ponctuelles s'opèrent à la réunion corroborant les recherches en cours.

Cette crise de société met radicalement en cause le mode de production et de distribution tout en impactant l'autosuffisance alimentaire de notre île et ses circuits de distribution. C'est aussi simple et aussi compliqué que cela.

La tentative d'explication par les inégalités géographiques trouve un écho chez les "altermondialistes" qui réclament une meilleure répartition des richesses mondiales et la suppression des mécanismes d'inféodation des pays les plus riches.

Pour ma part, cette subordination organisée par une minorité agissante de la planète creuse les inégalités sans s'attaquer aux problèmes mondiaux par le biais de l'économie libérale et une financiarisation à outrance de tous les circuits économiques.

Ainsi, en créant de nouveaux modes de production et de consommation par la pratique d'une agriculture bio et des comportements écoresponsables, nous favorisons une culture du bien-être en accord avec la nature.

Ainsi, l'inflation du coronavirus n'est à priori, qu'une stratégie dictant de nouveaux comportements sociologiques et de consumérisation que la nature nous impose avec rigueur et détermination. La question qui reste en suspens est ce lien de subordination pandémique qui nous colle à la peau par des assauts de virus de plus en plus incontrôlable et défiant le commun des mortels.

Hélas, nous devons conjuguer tous nos efforts afin d'appréhender son existence, le neutraliser et l'annihiler dans sa progression. Une chose est sûre, le coronavirus devient un élément destructeur et intrusif. Sa nature guerrière nous rappelle au confinement et à l'humilité. Un nouvel ordre mondial sanitaire s'inscrit dans l'imagination collective.

Des tsunamis viraux mortifères sont inéluctables. L'union sacrée de tous les êtres humains est le ciment indéfectible de notre civilisation. Toutes les gouvernances autocratiques sont le reflet de l'impunité humaine et d'un nouvel ordre mondial en quête d'hégémonie et d'influence collective impulsant une distanciation généralisée, l'autodiscipline et des désirs réprimés.

Tous ces relents démocratiques nous jaillissent par des interdits dans l'accomplissement de nos valeurs spirituelles, exacerbent nos peurs et gangrènent la société. Faut-il pressentir une résurgence des forces mondialisés du "coronabusif" qui pourrait devenir la poule "aux œufs d'or" des géants de laboratoires et des scientifiques.

Cette répercussion désorganisatrice auxquels sont confrontés nos gouvernants et décideurs déstabilise tous les fondements de notre société par l'implication d'un état de siège viral mondial. Une minorité agissante, puissamment organisée dicte nos lois et nos comportements sociologiques. Ce lien de subordination pandémique nous augure-t-elle de nouvelles inféodations virales à répétition.

Cette inflation du coronavirus est une conséquence inexpliquée de réactions en chaîne et des déséquilibres naturels. Il s'agit désormais de la modérer, de la freiner et de mieux contrôler son expansion tout en brandissant le spectre du lendemain et des chocs émotionnels successifs. Ainsi, l'origine des pandémies virales a fort longtemps entretenu un mystère auprès des experts médicaux. Ils savent à tout prix isoler leurs fondements. Gardons-nous de leur prolifération et des conséquences indéniables sur le propre devenir de l'homme.

J-C. Henry-Arnoux - La cité du soleil...