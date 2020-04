Pour le SGEN-CFDT, la FEP-CFDT et la CFDT REUNION, l'école ne pourra pas reprendre normalement le jeudi 14 mai dans notre académie. Des consultations sont en cours à tous les niveaux pour préparer une reprise progressive à partir du 14 mai avec deux journées de pré-rentrée avec les personnels pour commencer.

Si la fracture numérique qui touche une partie de nos élèves ne peut être contestée, la réouverture des écoles en petits groupes à partir du lundi 18 mai ne pourra se faire que lorsque la sécurité sanitaire des personnels et des élèves pourra être assurée. Pour cela, le rectorat doit mettre en place avec les collectivités de tutelle :

• La désinfection complète et régulière du matériel et des locaux.

• Le protocole permettant de respecter les gestes barrières.

• La mise à disposition de savon et de gel hydroalcoolique dans

• La fourniture de masque à tous les personnels.

• Un protocole garantissant le bon agencement du travail en présentiel et du travail à distance afin d’éviter la surcharge de tâches pour les agents.

• Un protocole pour les transports scolaires.

• Un protocole pour les entrées et sorties des élèves.

• Un protocole pour la restauration scolaire.

• Un aménagement spécifique en maternelle (matériel de manipulation et jeux collectifs et pédagogiques).

Nous réitérons notre demande de suppression de l’épreuve orale anticipée de Français en Première. Nous continuons à prendre pleinement part aux discussions visant à préparer cette reprise au niveau national et académique et nous serons présents auprès des personnels pour les accompagner et les aider à invoquer leur droit de retrait lorsque ces conditions et protocoles ne seront pas respectés.

La sécurité et la santé des usagers ainsi que la non-propagation du virus doivent rester la priorité absolue à la Réunion comme partout en France