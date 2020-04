Comme tous mes collègues du secteur, samedi 14 Mars 2020 à minuit, j'ai dû fermer mon établissement, et je ne sais pas pour combien de temps. J'exploite un snack/restaurant, j'ai deux salariés, suis ouvert depuis 5 ans,7/7 de 10h à 23h et comme beaucoup d'entre nous je travaille en flux tendu et avec une trésorerie inexistante ou du moins investie de suite dans l'entreprise, vu que les banques ne veulent pas jouer le jeu.

Lorsque le grain de sable du coronavirus s’est mis dans cet engrenage, la machine s’est arrêté et cela risque d’etre définitif. Cf : 40% des entreprises ne devraient pas rouvrir. Les annonces du gouvernement pour soutenir les entreprises auxquelles on a imposé la fermeture sont nombreuses, mais sur le terrain les choses sont différentes …

L’annulation des charges de mars à Juin, c’est une bonne chose mais loin d’etre suffisant, une entreprise telle que la mienne a du retard de paiement sur les charges sociales et fiscal et l’encours fournisseur qui aurait du etre payé avec les rentrées de recettes de Mars, Avril, Mai (et ses ponts) sans oublier ce fameux mois de Juin tant attendu avec la coupe d’Europe de foot.

Les aides de la région et le travail fait par Mr Robert est admirable, mais bien évidement insuffisant. Les informations et accompagnements proposés par Mr Patel à la CCI sont d’une grande utilité, mais rapidement vaines lorsque l’on se bute aux murs des banques.

Le chômage partiel est le bienvenue, mais comment fait-on lorsque l’on ne peut pas avancer les salaires et que le partiel sera payé environ 1 mois après.

Et la cerise sur le gâteau, ou plutôt le SCNADALE, de nos amis banquiers et assureurs.

Les premiers, les banques par qui le gouvernement promet des prêts garantis. Mais plusieurs témoignages prouvent le contraire, aux plus fragiles, les banques ont refusé le prêt. Je fais malheureusement partie de ceux-là ; la Bred m’a envoyé une liste de documents digne de la pléiade en me disant de ne pas perdre du temps car ça ne serait pas accepté étant client chez eux depuis pas assez longtemps, mon autre banque, la banque postale a délégué la prise de décision à sa délégation pays de Loire (je ne plaisante pas) et après avoir envoyé tous les documents demandés, j’ai reçu un refus au bout de trois jours. Un scandale ! et ne me parlez pas des médiateurs IEDOM qui n’ont aucun pouvoir.

Quelle entreprise du tourisme n’est pas fragilisée à La Réunion après Les Gilets jaunes ? Les grèves ? la crise requin, la fermeture des plages, et depuis quatre semaines la fermeture administrative ?

Les banques ne suivent pas pour octroyer les prêts si la capacité de rembourser n’est pas prouvée, c’est un gag, nous sommes fermés sans aucune visibilité sur l’avenir, comment voulez-vous que je prouve ma capacité de remboursement.

Les prêts sont pour ceux qui n’en ont pas besoin, j’ai entendu ces dernières semaines, plusieurs chef d’entreprise affirmant qu’ils avaient de quoi tenir en trésorerie, mais qu’ils allaient quand même demander le max du PGE, car je les cite : " passer à côté d’un prêt à 0,25% et un report des mensualités de un à deux ans, cela serait une erreur de gestion " ECOEURANT !!!!



Les deuxièmes sont les assureurs qui sont aux abonnés absents, alors qu’il aurait suffi qu’ils actionnent nos garanties " perte d’exploitation ", (quitte à ne payer que 50% et complément par l’état).

Ces derniers estiment les pertes des entreprises à 60 milliards€, donc je pense que 30 milliards redistribués aux assurés auraient couté moins cher que les centaines de milliards annoncés par l’état, et surtout auraient permis aux entrepreneurs de payer les salariés à date et d’etre plus serein dans cette gestion de crise sanitaire.

J’aurais tellement aimé conclure cette chronique avec une vision optimiste des prochains mois, mais même si l’on peut ouvrir au 15 juin, les règles qui seront imposées et justifiées, couteront très cher aux petites entreprises et je ne parle même pas du manque de touriste et la réduction de nos capacités d’accueil.

Emmanuel H. , le 26 Avril 2020