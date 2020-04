Alors que M. Blanquer nous promet qu'aucun établissement, aucune école n'ouvrira si le risque zéro n'est pas garanti , nous savons qu'il n'en sera rien , cela pour des motifs politiques , économiques et du fait du simple principe de réalités (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’impréparation de cette rentrée fixée au 14 mai 2020, rajoute de l’angoisse à l’anxiogénéité que nous vivons déjà au quotidien ; alors oui, nous souhaitons tous retrouver nos élèves et reprendre le travail tel que nous devrions le faire et non en travail à distance sans cadre juridique dédié, sujet de tous les abus que l’on a pu constater , mais nous refusons de nier la réalité actuelle qui consistera dans la situation future à une mise en danger de tous ; même faible ,le risque est bien réel .

Qui plus est , en cas de plainte d’un parent pour contamination , nous serons seuls moralement et pénalement : à la fois responsable et coupable, car enseignant. Aucune garantie de fait ne nous est apportée par notre employeur.

Mettre en avant l’iniquité scolaire comme le fait le gouvernement tombe à plat quand les parents interrogés indiquent leur refus, par mesure de précaution, d’emmener les enfants à l’école, surtout quand ils ne sont pas contraints par le travail.

Les mairies se retrouvent en première ligne pour mettre en place toutes les mesures nécessaires en quelques jours, afin de ne pas se retrouver mises en cause en cas de contamination.

De la même façon, les directeurs et directrices d’école ont été en première ligne pour organiser l’école durant la période, l’Etat comptant sur leur professionnalisme mais ce dernier, comme celui des maires, doit être mis à l’épreuve jusqu’à quel degré ?

Tant que les garanties prônées par le conseil scientifique ne seront pas effectives, la rentrée ne saurait se faire et afin de protéger les enseignants le SAIPER UDAS a déposé un préavis de grève afin de parer à toutes éventualités, afin de mettre en garde M. le Recteur contre toute volonté de faire une rentrée coûte que coûte.

Le bureau du Saiper Udas