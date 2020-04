Monsieur le Préfet, depuis quelques semaines notre organisation est interpellée par des salariés qui n'ont pas perçu sur leur salaire de mars la part de l'activité partielle. A l'approche de la fin du mois, l'inquiétude des salariés se fait plus prégnante car pour certains n'ayant pas eu de salaire en mars, ils ne percevront certainement pas de salaire au mois d'avril et pour d'autres des chefs d'entreprise ont déjà fait état de difficultés pour assurer la paye du mois d'avril. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Même si la situation de non-paiement de salaire n’est pas généralisée à toutes les entreprises, la CFDT ne peut accepter que certains employeurs se placent en est de même pour les employeurs qui ne versent pas l’indemnité complémentaire aux salariés en arrêt maladie pour personnes vulnérables ou en garde d’enfant.

Pour récupérer leur dû, ces salariés issus des petites entreprises doivent le réclamer à leur employeur et solliciter une intervention des inspecteurs de la Dieccte. Cependant la grande précarité des salariés et la forte tension sur le marché du travail empêchent l’accès à ce droit aux salariés victimes de la double peine ne pas travailler et ne pas être payé et ce car ils ont peur d’être licencié.

Afin d’éviter qu’ à cette crise sanitaire qui met l’économie de notre territoire à mal s’ajoute un crise sociale, il nous semble impérieux que L’État d’une part rappelle à ces employeurs l’obligation de verser les salaires à terme échu sans attendrel’indemnisation de l’État et d’autre part permet que les services de l’inspection du travail interviennent auprès de ces derniers sur interpellation des organisations syndicales des salariés sans que les salariés aient besoin de solliciter cette intervention.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre haute considération.

Le Secrétaire Général de la CFDT Réunion, Jean-Pierre Rivière