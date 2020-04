Conformément à ce que nous avons demandé, et malgré le double refus de la mairie, un conseil municipal exceptionnel sera donc organisé à Saint-Benoît ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Nous sommes satisfaits que la sous-préfecture ait fait respecter le droit. Face à la crise sanitaire, sociale et économique à laquelle est confrontée la ville de St Benoit, j’en appelle à nouveau à l’union sacrée des élus bénédictins. Et je remercie à nouveau Jean-Luc JULIE, Sophie IMAHO, Florian LEFEVRE, Raymond MARIMOUTOU, Monique MARIMOUTOU TACOUN, Eric CARITCHY et Marie Michèle MEDARD de m’avoir rejoint dans cette démarche.

Pour le bien de notre population bénédictine, de nos familles et de nos acteurs économiques, chacun doit pouvoir contribuer, dans le dialogue, à améliorer les dispositifs d’aides et la gestion de cette crise.

Patrice SELLY, conseiller municipal