Le maire du Tampon André Thien Ah Koon indique dans un communiqué avoir demandé à ce que le personnel communal et les enseignants, au contact des élèves lors de la reprise de l'école prévue progressivement à partir du 18 mai, soient dépistés. L'ARS de La Réunion a répondu négativement à cette demande. Le maire décide donc de ne pas rouvrir les écoles le 18 mai tant que l'Etat n'aura pas, par voie de réquisition, placé le fonctionnement des écoles sous "sa pleine et entière responsabilité". Nous publions ci-dessous la tribune du maire du Tampon. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Le Maire du Tampon prend acte de la décision de l'Etat d'ouvrir les écoles le 18 mai prochain, sur la base du volontariat des parents. Une enquête réalisée par l’Education Nationale au Tampon révèle une très vive inquiétude des parents d’élèves : près de 85 % des familles ont déclaré leur intention de ne pas envoyer leurs enfants à l’école le 18 mai.

Compte tenu de la méfiance des parents, il faut rétablir un climat de confiance, condition essentielle pour lever les appréhensions légitimes.

Pour ce qui concerne la commune du Tampon, toutes les dispositions pour garantir la sécurité sanitaire dans les écoles ont été prises, à savoir :

-Aménagement des salles, fabrication de paravents pour assurer la protection des élèves en classe, désinfection des chaussures à l'entrée des écoles, 2 masques pour chaque enfant des classes élémentaires et pour l’ ensemble du personnel communal.

-Le contrôle de température du personnel communal tous les jours, achat de thermomètres pour la prise de température à distance, multiplication des points d'eau pour le lavage des mains.

Pour protéger les enfants et rassurer les parents, le Maire du Tampon demande que le personnel communal et les enseignants, c’est à dire tous ceux qui seront en contact avec les élèves, soient dépistés avant la rentrée et que des contrôles périodiques soient effectués afin de s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs du virus.

Cette demande a été officiellement faite aux autorités de l’État par courriers en date du 23 avril 2020 et du 27 avril 2020.

Par courrier du 29 avril, l’Agence Régionale de Santé de la Réunion a répondu par la négative à notre demande.

Au vu de cette réponse de l'ARS, et en l'absence du justificatif indispensable attestant que le personnel communal est indemne du virus COVID 19, le Maire du Tampon refuse de mettre ce personnel à disposition des écoles et au contact des enfants, par mesure de précaution.

Le Maire du Tampon précise à nouveau que la protection des enfants face à l'épidémie est fondamentale.

Il appartiendra à l'Etat, par voie de réquisition, de placer le fonctionnement des écoles sous sa pleine et entière responsabilité.

A défaut, les écoles de la commune du Tampon ne seront pas ouvertes le 18 mai.

Ce temps sera mis à profit, pour tous, pour préparer sereinement la prochaine rentrée d'août.

Le Maire du Tampon

André THIEN AH KOON"