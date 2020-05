Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Malgré que depuis le début de cette crise, le gouvernement donne toujours un sentiment de flottement en émettant très souvent des injonctions contradictoires régulières et donne l'impression de " courir après le virus ". Les personnels soignants, eux et tous les autres en première ligne ont fait preuve de beaucoup de courage, d'abnégation et de solidarité face à l'épidémie du covid-19. Et, encore plus concernant le milieu psychiatrique où les règles de distanciation sociale restent très complexes pour les patients. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

