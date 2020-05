Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

" Je réitère mon appel à tous les maires de La Réunion : N'ouvrez pas les établissements scolaires le 18 mai comme veut l'imposer le Recteur de la Réunion.

Le protocole de l'association des maires qui conditionnait l'ouverture des classes et soumis au Préfet le 27 avril dernier est devenu caduc et, d'ailleurs plusieurs élus ont fait savoir que les conditions n'étaient pas réunies pour une reprise des cours. C'est déjà le cas des maires de St Joseph, Bras Panon, Tampon, Ste Marie et St Philippe.

