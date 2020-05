Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

En janvier 2020, à la veille de l'entrée de la France dans la crise sanitaire du COVID-19, le rapport d'Oxfam indique que les inégalités femmes-hommes perdurent. Les femmes représentent 82% des emplois à temps partiel, 70% des travailleurs pauvres et 85% des chefs de familles monoparentales. Le rapport montre que les femmes assurent plus des trois-quarts du travail domestique non rémunéré et comptent pour 2/3 des travailleurs dans le secteur du soin.

