Le 30 avril, le Maire de Saint-Denis annonçait sa volonté d'ouvrir les écoles le 18 mai par voie de presse avec la garantie des conditions sanitaires. L'UNSA est contre une ouverture des services de la mairie de Saint-Denis, sans la consultation en amont des instances règlementaires. Concernant l'ouverture des écoles de la collectivité, à partir du 18 mai les conditions sanitaires préconisés par l'Etat, l'UNSA n'a aucune garantie de cette collectivité et demande le report de cette rentrée pour les écoles de Saint Denis. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Un PCA initial incomplet -

En effet, le matin du 30 avril un comité technique s’est tenu avec les partenaires sociaux, pour la présentation du plan continuité d’activité (PCA) durant le confinement à la mairie de Saint-Denis. Lors de ce comité, le président et son administration ont précisé à l’ensemble des membres qu’à ce stade des informations en leur possession, un plan de déconfinement ne pouvait être présenté aux partenaires sociaux.

A ce jour, l’UNSA n’a pas de lisibilité précise ni sur les plans de déconfinement ni sur le PCA mis en place par la mairie de Saint Denis depuis le début de l’état d’urgence.

En effet, la présentation du PCA initial au CT du 30/04/2020 était incomplète : absence de mention sur le volet sanitaire des médecins de prévention de ces trois entités (Ville / CDE / CCAS de Saint-Denis) ; absence des organisations des services où les missions sont essentielles ; absence de l’identification des postes de travail où les agents ont été amenés à poursuivre leur activité dès lors que ceux-ci ont été identifiés comme étant strictement indispensables : travail présentiel ? travail en télétravail ? ; absences des modalités concernant le télétravail...

Consciente des conséquences sociales, économiques et sociétales de la crise sanitaire que nous traversons, et des enjeux des réouvertures des services publics de proximités, l’UNSA s‘inquiète du positionnement d’une réouverture hâtive et sans aucune transparence concernant les conditions sanitaires à partir du 11 mai des écoles, des crèches et autres services de la mairie de Saint Denis.

- Un déconfinement concerté et progressif -

La construction de plans de reprise fixant clairement les conditions de réouverture des écoles/ de la restauration scolaire/ des équipements sportifs, des crèches et des jardins enfants, est urgente. Pour l’UNSA, il ne faut toutefois pas confondre vitesse et précipitation. Cette reprise doit être progressive et faire de la protection et de la santé des agents des priorités. Elle doit être construite dans le respect de la réglementation en vigueur sur le temps de travail.

Pour passer de cette phase de confinement sanitaire à une reprise d’activité en toute confiance, la collectivité se doit de porter à la connaissance de ses agents ainsi que de leurs représentants le plan de reprise d’activité propre à notre collectivité avec les conduites à tenir en terme sanitaire et d’organisation du travail, des missions et des locaux.

Afin que chaque agent puisse adhérer à cette reprise en toute sérénité et en être pleinement acteur, nous incitons monsieur le Maire de Saint Denis à s’engager dans un dialogue sociale sincère le plus large possible respectant la consultation des instances, et plus particulièrement le CHSCT. Nous attirons son attention tout particulièrement du danger potentiel d’une ouverture des écoles de Saint Denis ainsi que des crèches sans réelle concertation et transparence.

Pour l’UNSA, organisation syndicale majoritaire à la mairie de Saint Denis, la situation d’état d’urgence ne permet absolument pas de soustraire la consultation du CHSCT concernant le plan de déconfinement à la Mairie de Saint Denis, d’autant plus qu’à ce jour la mairie de Saint-Denis n’est toujours pas dotée de Document Unique des Evaluations des Risques Professionnels (DUERP).

L’UNSA prendra toute sa place en pleine responsabilité dans la mise en place d’un véritable plan de déconfinement progressif et co-construit.

Patrick Jayme, le Secrétaire Général UNSA mairie Saint-Denis