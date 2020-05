Le 11 mai, une liberté relative sera offerte à l'ensemble des Réunionnais qui pourront retrouver une grande liberté de mouvement sur notre Département. Nombreux sont les Réunionnais, les entreprises à être en souffrance depuis le 17 mars 2020. Un secteur économique est dramatiquement touché : celui du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. (photo rb/www.ipreunion.com)

Notamment sur le Canton dans lequel j’ai été élu en 2015 et que je défends au mieux de ses intérêts sociaux et économiques. Mon canton, Saint-Gilles, L’hermitage, La Saline entre autre est celui qui attire un très grand nombre de visiteurs Réunionnais ou de Touristes venus de l’extérieur - en temps normal - grâce à ses plages, son lagon, ses structures d’accueil et ses restaurants.

Selon les informations du Gouvernement il est envisagé une possible ouverture des restaurants à partir du 2 juin. Une date encore hypothétique qui sera probablement prolongée.

LE 2 JUIN, C’EST TRÈS LONG, C’EST TROP LOIN !

Car le risque majeur est que beaucoup d’entreprises de ce secteur ne pourront pas survivre à cette période de fermeture de longue durée aux allures de cataclysme. Pourtant, chacun constate, depuis des semaines, très peu de cas confirmés, pour la plupart déjà guéris, aucune saturation des services de réanimation et heureusement aucun décès à ce jour.

L’ÉPIDÉMIE COVID EST-ELLE DONC ENRAYÉE À LA RÉUNION ? ( Contrairement à celle de la dengue qui semble progresser rapidement)



• Quel est l’état réel de la circulation du virus ? Qu'on nous le dise !

• Quel est le R0 (taux de circulation du virus) ? Qu'on nous informe !



À La Réunion, nous avons une chance unique de sortir plus vite de la crise sanitaire ! La Réunion dispose d’un confinement insulaire naturel avec une reprise des vols aériens annoncés fin juillet. Dans ces conditions, difficile en effet d’importer et de faire circuler le virus. De surcroît depuis ou vers un département limitrophe dans un rayon des 100 Km imposé par le Gouvernement !

• Décidons collectivement de sauver tous nos établissement appréciés des Réunionnais, de réouvrir plus vite, plus tôt ! Restaurants, plages, sites de loisirs, campings, hébergements de petite capacité... en respectant des mesures de précaution bien entendu.

• Profitons de notre situation inédite en France pour exiger des mesures exceptionnelles ! Être en quelque sorte un département pilote du déconfinement ?

Nou lé pa plus, nou lé pa moins... Soyons à la hauteur de notre intelligence collective pour aider nos acteurs économiques du Tourisme dans toute La Réunion et notamment sur le canton de St-Paul 3, ses plages, ses restaurants, ses loisirs...

Agissons en faveur de La Réunion pour tous !

Giovanny Poire, Conseiller Départemental