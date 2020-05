La République En Marche Réunion est fière d'annoncer aux TPE réunionnaises que nous avons été entendus sur les spécificités des entreprises réunionnaises à savoir une aide financière pour toutes les TPE avec ou sans salariés et annulation des charges sociales.

En effet hier à la demande du Président de La République, le Gouvernement a annoncé l’annulation des charges sociales des TPE de moins de 10 salariés qui ont du fermer sur décision administrative durant le confinement.

Nous avons aussi eu gain de cause car le deuxième volet d’aide du Fonds de Solidarité allant jusqu’à 5000€, versé par la Région Réunion est désormais élargi aux entreprises sans salariés et aux indépendants qui ont étés obligés de fermer sur décision administrative. Ces entreprises sont plus de la moitié du tissu économique local soit plus de 29 000 entreprises.

Cette somme versée pourra servir pour aider à payer le loyer dû. Le Fonds de solidarité sera maintenu jusqu’au 31 mai pour toutes les petites entreprises

réunionnaises et les indépendants. A compter du 1er juin, il sera maintenu pour les activités qui ne pourront pas redémarrer lors du confinement, comme les restaurants ou les bars. Aussi les personnes qui touchent une petite retraite et qui travaillent en même temps pour compléter leurs revenus sont maintenant éligibles au Fonds de Solidarité.

Farid Mangrolia, Référent La République En Marche !