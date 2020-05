À l'heure du déconfinement, les chiffres communiqués par l'ARS RÉUNION au 5 mai sont particulièrement alarmants. Mais pas à cause du COVID-19 dont les effets sont extrêmement faibles sur notre territoire. Une situation sanitaire est bien plus grave : Celle de l'épidémie de dengue qui, elle, est très active.

Les chiffres annoncés officiellement sur le site de l’ARS montrent que le nombre de cas recensés de dengue (6800 cas au 5 mai ! ) est 16 fois plus élevé que les cas investigués du coronavirus (425 au 7 mai). Concernant les hospitalisations c’est encore plus dramatique : 35 fois plus de malades hospitalisés (285 pour la dengue contre 8 pour le Covid-19 dont 3 en réanimation). Et malheureusement 4 décès sont à déplorer suite à l’infection par le moustique, aucun par le virus COVID-19.

Concernant la carte de diffusion des 2 épidémies, impossible de les comparer car aucune donnée n’est révélée sur la géographie du Coronavirus par l’ARS, pour éviter la panique nous dit-on. Par contre, pour la Dengue, l’effet possible d’une panique ne semble pas poser de problème, car de façon extrêmement précise au point d’indiquer des quartiers ou même des lotissements (Trou d’eau, Lotissement Bellevue à La Saline par exemple sur mon Canton).

Pourtant une carte de situation COVID-19 permettrait à la population de renforcer simplement sa vigilance à la lecture de ces informations, sans pour autant devenir fou. Les Réunionnais sont adultes et doués de raison, comme partout ailleurs en France. Alors, pourquoi une telle différence de traitement des informations entre les 2 situations sanitaires ?

À noter qu’il faut regarder avec beaucoup de précaution et de prudence le point de situation de la dengue sur le site officiel d’ARS Réunion car se mélangent abondamment des informations sur l’épidémie actuelle et celles remontant à 2018 ! Pour ne donner qu’un seul exemple, en tête de page, on indique une épidémie de niveau 4 au 6 mai 2020. Juste en dessous, l’information au 10 juillet 2018 avec, comble de tout, une carte d’il y a 2 ans ! Quelle est la situation réelle de l’épidémie de dengue ? Difficile de le comprendre.

On se focalise donc - probablement par un effet de contamination médiatique venu de Métropole - sur une épidémie pratiquement inexistante à La Réunion, celle du COVID-19, au lieu d’alerter massivement la population Réunionnaise sur le risque de l’épidémie de dengue qui est infiniment plus prégnante et potentiellement bien plus dangereuse.

Ce constat pour le moins inquiétant mérite des corrections claires et rapides avec une réactualisation des données offertes au grand public.

Je fais donc la demande solennelle aux autorités qui se préoccupent de notre santé d’inverser sans délai l’urgence sanitaire. Laissons le COVID-19 sous vigilance évidemment mais mettons en alerte la population, de façon drastique, le risque sanitaire très élevé de l’épidémie de dengue qu’aucun confinement ne pourra endiguer.

Giovanny Poire, Conseiller Départemental Saint-Paul 3 - 19e Canton