Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Déconfinement ou transition écologique impulsée par le réchauffement climatique, cette sortie de crise sous haute surveillance fait appel à l' éthique citoyenne. c' est une étape dans la libération de nos droits essentiels de citoyen. Cette " réthorique" du coronavirus est une bombe virale qui fragilise et affaiblit les régimes démocratiques les mieux conçus. Nul ne saurait affirmer de manière rationnelle cette allégation sans pouvoir définir les contours de cette migration épidémique. Car la nature obéit à ses propres lois dans tous ses fondements. Cette loi ne punit jamais, elle coordonne et rassemble le monde du vivant. tous les régimes " autocratiques " en font une obsession et donnent le ton pour combattre un ennemi invisible. (Photo rb/www.ipreunion.com)

