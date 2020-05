Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Dès le 11 mai la vie économique et sociale de La Réunion reprendra progressivement son rythme habituel. Au cours de ces derniers jours, les autorités organisatrices de mobilité, les services de l'Etat, les opérateurs de transports, les entreprises de transports et la FNTV se sont mobilisés pour mettre en place des mesures sanitaires pour la santé et la sécurité des voyageurs et de tous les collaborateurs des réseaux, particulièrement les conducteurs directement exposés.

