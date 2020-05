Après deux mois de suspension de nos activités en raison du confinement, Extinction Rebellion reprend les rues pour affirmer que nous ne voulons pas de retour en arrière. La crise sanitaire a révélé la fragilité et l'absurdité de notre système. Il est vital de parvenir à un changement majeur pour une organisation de la société réellement démocratique, respectueuse du vivant, résiliente et solidaire.

Parmi les activités dont la crise a révélé la dispensabilité et le caractère nocif, la publicité entretient le système de surproduction responsable de l'anéantissement du monde vivant. Ce système aliénant nous est imposé dans l'espace public sans décision collective et démocratique. Ce sont aux habitants et habitantes d'un territoire de décider de l'usage qu'il est fait de l'espace public. Nous voulons choisir l'organisation de nos villes, de nos existences, de nos sociétés. Nous voulons libérer nos imaginaires.

C'est pourquoi nous avons mené une première action nationale décentralisée contre la publicité dans l'espace public et le libre choix de l'organisation de nos villes. Cette action qui s’est déroulée sur les villes de Saint Pierre, Saint Leu, Saint André, Saint Paul, Les Avirons et Etang Salé a permis à 50 citoyens déterminés de cibler plus de 200 panneaux de pub. Cette action sera continuée ce samedi 16 mai avec la mobilisation de plus de 1100 personnes dans plusieurs dizaines de villes en métropole.

Nous exigeons notamment :

- l’enlèvement de l’ensemble des panneaux d’affichage à usage publicitaire sur le domaine public

- l’interdiction de l’éclairage nocturne des panneaux d’information publics

- l’interdiction d’installer de nouveaux espaces publicitaires

- l’organisation d’une concertation publique régionale et/ou communale devant permettre aux réunionnais.es de se prononcer par référendum local sur la présence des affichages publicitaires sur les propriétés privées qui sont imposés aux réunionnais.es

Nous n’avons plus confiance en la capacité, ni en la volonté de la classe politique française et réunionnaise, de porter et d’encourager une transformation profonde de la société qui permette demain, aux générations futures, de vivre dans un environnement soutenable. C’est pourquoi, nous, membres d’Extinction Rebellion, appelons l'ensemble des citoyens à entreprendre des actions directes de désobéissance civile, ouvertes à tous, créatives, déterminées, et non-violentes.

Quand l'espoir meurt, l'action commence !

Extinction Rebellion Réunion