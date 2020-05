Le mercredi 13 mai 2020 a mis un point d'orgue à l'action de solidarité que l'Association Anjuman-e-Saïfee, représentante des musulmans chiites Dawoodi Bohras avait entreprise aux premiers jours du confinement décidé pour l'île de la Réunion. Sa mobilisation quasi quotidienne, en concertation avec les CCAS locaux, s'est achevée à Saint-André avec la distribution de 10 repas au Foyer de la paix Chemin Lefaguyès et de 40 repas au centre social Chemin du Centre-Fayard.

Le mercredi précédent elle était intervenue dans le secteur Bras des Chevrettes. Cette action de solidarité était la réponse à l’appel à la solidarité du Premier ministre et du préfet de la Réunion dans le cadre de l’épidémie du Covid 19. Elle était aussi la stricte application des directives émises par leur chef spirituel Syedna Mufaddal Saïfuddin venu à plusieurs reprises en visite à La Réunion.

Réunionnais à part entière depuis quelque cinquante ans, les Dawoodi Bohras reconnaissants envers leur pays d’accueil, ont voulu venir en aide à leurs concitoyens en grande précarité dans la période particulièrement difficile qui vient de s’écouler. C’est pourquoi, depuis le début du confinement et jusqu’à son terme, jour après jour, leurs travailleurs sociaux se sont déployés sur le terrain. Ils ont distribué des repas confectionnés et offerts par trois femmes traiteurs.

L’idée de cette entreprise de solidarité a germé à La Possession où le CCAS sollicité a identifié 17 Sans Domicile Fixe qui ont reçu quotidiennement un repas. Chaque vendredi, à Sainte-Marie, des volontaires de la communauté ont apporté des repas à 45 familles de la commune, en grande précarité, dont la liste leur avait été fournie par le CCAS. A Saint-Denis, c’est chaque mardi qu’ils ont fourni des repas à 21 Sans Domicile Fixe, hébergés au CREPS. Ils ont également permis à 40 Sans Domicile Fixe confinés dans deux hôtels de la ville de Saint-Pierre de se nourrir chaque lundi.

A Saint-Paul, les volontaires bohras ont assuré la distribution de repas à des SDF identifiés, rencontrés au hasard des rues dans plusieurs quartiers de la côte : Saint- Paul, La Saline, Saint-Gilles.

Soulignons qu’en plus de l’organisation et de la mise en œuvre de la solidarité envers les Réunionnais les plus démunis, une action de solidarité intra-communautaire a mobilisé Anjuman-e-Saïfee à deux reprises pendant la période récente : au début du confinement et au début du Ramadan.

Afin qu’aucun membre de la communauté ne s’endorme le ventre vide, le Dâ’î Mufaddal Saïfuddin a ordonné la distribution de colis alimentaires (lait, huile, riz, farine…) à chacune des familles bohras, sans distinction de statut social mais composés suivant la taille de la famille. Ainsi, quatre cents familles ont reçu des denrées de première nécessité leur assurant de traverser la période confinée et celle du mois de ramadan sans être confrontées à des problèmes alimentaires.

Le mouvement de solidarité envers des compatriotes en situation de grande précarité initié par Anjuman-e-Saïfee, sous l’égide de l’amil saheb M. Moiz JAMALI, restera pour ces Bohras réunionnais une expérience unique, la rencontre de Réunionnais qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de côtoyer jusqu’alors : SDF, handicapés, malades mentaux, personnes âgées dépendantes et désargentées… Ils ont découvert grâce à une proximité inattendue la réalité de la population îlienne défavorisée.

Marie-France Mourrégot