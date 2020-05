Quand le confinement a débuté à la mi-mars, le ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, annonçait que le système éducatif assurerait une "continuité pédagogique", que confinement ne rimerait pas avec oisiveté, que tous les élèves travailleraient presque "comme avant" et pour ce faire que tous les outils seraient mobilisés y compris sur les chaines de télévision. Selon lui, nous étions prêts pour une sorte d'école 2.0.

Il n’a eu de cesse ensuite de marteler que cette continuité fonctionnait et au moment d’en tirer le bilan d’affirmer sans le démontrer que les parents en étaient globalement satisfaits.

A rebours de cet exercice d’autosatisfaction, la FSU veut rappeler que la prétendue “continuité pédagogique” a entièrement reposé sur la créativité et l’engagement des enseignants et eux seuls qui se sont souvent heurté à la défaillance des outils techniques fournis par le ministère. Comme les personnels soignants, il aura fallu de l’inventivité, du système D, de la débrouille pour assurer les taches exigées d’eux. Les enseignants ont dû utiliser leur matériel propre et trouver des solutions numériques hors cadre pour pallier ces défaillances tout en subissant pour beaucoup des pressions hierarchiques régulières.

Pour autant, ces activités proposées en ligne ne peuvent être comparées à de l’enseignement. Enseigner ce n’est pas cela. Enseigner passe par l’introduction de notions nouvelles via des échanges permanents au sein d’une classe, des interactions entre élèves et enseignants qui se cotoient directement et non à distance. C’est la condition sine qua non pour espérer ne laisser personne sur le bord du chemin.

Pour la FSU, le confinement scolaire et ses conséquences ne pourront être compensés qu’une fois tous les élèves de retour à l’école avec des moyens humains à la hauteur des enjeux. C’est pourquoi la FSU exige du ministère qu’il renonce à ses “réformes”, notamment celles du lycée et du bac et aux suppressions de postes toujours prévues à la prochaine rentrée.

Il est urgent d’en finir avec le dogme ultra-libéral qui prédomine dans ce ministère et détruit méthodiquement le système éducatif comme tous les services publics. La crise sanitaire que nous traversons démontre sans conteste à quel point ils sont les piliers de notre modèle social.



FSU Réunion