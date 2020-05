" Ne jouons pas avec la santé des enfants de Saint-Benoît ! " Cette position, je la rappellerai ce lundi après-midi, à la mairie de St Benoît, à l'occasion de l'"échange " organisé par la commune sur le thème de la rentrée scolaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Etonné que ce sujet ne soit pas débattu dans le cadre d’un conseil municipal extraordinaire (celui que la commune de Saint-Benoît n’a toujours pas convoqué), je présenterai toutefois mes propositions :

- travailler avec le rectorat pour l’amélioration de la continuité pédagogique ( reprographie des documents de travail, acheminement vers les foyers pour les familles en rupture numérique, retour des documents au rectorat... )

- envisager un plan d’investissement pour l’achat de tablettes numériques

- envisager un redéploiement des personnels, pour permettre, à minima, une réouverture des écoles des quartiers prioritaires avant le mois de juillet

- envisager une réouverture de la restauration scolaire à minima dans les quartiers prioritaires, dans le respect des règles sanitaires.

- permettre un service minimum dans les écoles pour les conseils d’école, conseils des maîtres et conseils de cycles, mais aussi pour les accueils de publics sur rendez-vous ( partenaires, parents et enfants pour des équipes de suivi, équipes éducatives, rencontres parents, bilans psychologique, Réseaux d’Aides spécialisées aux Enfants en Difficultés...) - renforcer le partenariat avec les responsables d’établissement et l’inspection académique.

Patrice SELLY