Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

" La filière STAPS (Science et Techniques des Activités Physique et Sportives), parcours de formation proposé à l'Université de la Réunion, créée dans le milieu des années 1990, a

toujours été plébiscitée par un très grand nombre de jeunes réunionnais. En plus des divers débouchés offerts dans les métiers liés aux sports, elle a permis à plusieurs centaines d'entre eux, intégrant l'IUFM, de devenir professeur d'EPS à la Réunion via le concours national (CAPEPS).

" La filière STAPS (Science et Techniques des Activités Physique et Sportives), parcours de formation proposé à l'Université de la Réunion, créée dans le milieu des années 1990, a

toujours été plébiscitée par un très grand nombre de jeunes réunionnais. En plus des divers débouchés offerts dans les métiers liés aux sports, elle a permis à plusieurs centaines d'entre eux, intégrant l'IUFM, de devenir professeur d'EPS à la Réunion via le concours national (CAPEPS).